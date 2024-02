Lazio Bologna 1-2: Zirkzee fa volare Thiago Motta che aggancia l’Atalanta. Ecco come è andato il match di Serie A

Il Bologna batte anche la Lazio all’Olimpico in rimonta: al gol iniziale di Isaksen risponde la rete di El Azzouzi e quella decisiva, dell’obiettivo del mercato Milan, Zirkzee.

Pubblicità

Con questa vittoria i rossoblù agganciano l’Atalanta al quarto posto anche se la Dea ha una partita in meno. La Lazio rimane all’ottavo posto a 36 punti: anche Sarri con una partita da recuperare.

Pubblicità

Pubblicità

The post Lazio Bologna 1-2: Zirkzee fa volare Thiago Motta che aggancia l’Atalanta appeared first on Milan News 24.