Lazio Bologna 1-2: Thiago Motta non si ferma e batte in rimonta anche Sarri. Ecco com’è andata la sfida del 25° turno di Serie A

Fischio finale allo Stadio Olimpico di Roma per Lazio Bologna, che termina sull’1 a 2. Vittoria in rimonta per la squadra di Thiago Motta che continua a volare sognando la Champions League. Ecco com’è andata la sfida delle ore 12:30 di questo 25° turno del campionato di Serie A.

Ad aprire le danze era stato Isaksen nel primo tempo. Reazione dei rossoblù con il pareggio di El Azzouzi. Nella ripresa il gol della vittoria lo realizza ancora una volta Zirkzee.

L’articolo Lazio Bologna 1-2: Thiago Motta non si ferma e batte in rimonta anche Sarri proviene da Inter News 24.