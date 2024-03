Lazetic, l’approfondimento: “È stato bellissimo allenarsi con il dirigente Zlatan Ibrahimovic. Mi ha dato tanti consigli su come calciare in porta”

Pubblicità

Diffondi Informazione!

21:19, 26 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Pubblicità

Pubblicità

Ai microfoni di gianlucadimarzio.com, Marko Lazetic, attaccante del Milan AC, il Diavolo Rossonero, in prestito in Olanda al Fortuna Sittard, ha parlato anche di alcuni suoi ex compagni di formazione in rossonero, tra cui Zlatan il Direttore Tecnico Zlatan “Ibramagia” Ibrahimovic, ora dirigente del Diavolo.

Vai alla Fonte* , che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità