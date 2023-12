Lautaro, una notte da incubo a San Siro… la prima con l’Fc Internazionale

Lautaro Martinez è stato inserito tra i peggiori in campo dell’Inter nella gara persa in Coppa Italia contro il Bologna a San Siro

Sulla votazione ha influito tantissimo il rigore sbagliato e parato da Ravaglia nella ripresa, perché per il resto il Toro ha giocato con lo spirito di sempre: abnegazione, voglia di aiutare i compagni e di andare alla ricerca del gol. Probabilmente la notte più difficile per lui da quando è in nerazzurro, senza dubbio nel 2023… un anno in cui è difficile trovare un’altra prova negativa dell’argentino. La notte delle streghe però non è finita soltanto alla prestazione, perché ora fa preoccupare la società e i tifosi per l’infortunio.

