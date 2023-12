Lautaro Martinez, parla l’ex dirigente: «Vi racconto la sua crescita»

Lo storico dirigente del Liniers ha voluto parlare del capitano dell’Inter Lautaro Martinez e della sua attuale crescita

Ai microfoni de L’Interista è intervenuto José Maria Bilbao, storico dirigente del Liniers, club nel quale è cresciuto Lautaro Martinez. Le parole nei confronti del capitano dell’Inter.

«Lo conosco da quando era bambino. Iniziò a venire a giocare al Liniers da molto piccolo con i fratelli. Ricordo come ieri suo papà che lo porta in moto all’allenamento, il “Pelusa”, che giocava con noi in prima squadra. Iniziò come difensore. Poi ha avanzato il raggio d’azione, ma non come oggi perché qui giocava come “enganche” come diciamo noi. Non un 9, al massimo come seconda punta. Lui come Zanetti? Lo vedo possibile, molto. Sembra proprio felice all’Inter, mi ha dato sempre questa sensazione. A Milano sta bene, il club lo riconosce come giocatore importante. Questo è molto importante per un aspetto secondo me».

