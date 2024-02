Lautaro Martinez non canta il coro VS la Signora Juve: il motivo

Al termine di Inter Juve, Lautaro Martinez non ha intonato il coro: «Chi non salta juventino è»

Come rivelato da Dazn, Lautaro Martinez dopo la vittoria dell’Inter con la Juve ha deciso di non cantare il coro: «Chi non salta juventino è». L’argentino ha preferito virare il focus sul Milan e ha intonato: «Chi non salta rossonero è».

Lautaro Martinez, probabilmente, sente di più la rivalità con i cugini del Milan piuttosto che con la Juve.

