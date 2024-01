Lautaro El Toro trascina l’Fc Internazionale: c’è una voce ad Appiano Gentile sull’argentino

Lautaro trascina l’Inter: c’è una voce ad Appiano Gentile sull’argentino. Da tempi non si vedeva un capitano così in nerazzurro

Ha deciso Fiorentina Inter con l’ennesimo gol, con questo sale a 19 reti su 19 partite: Lautaro Martinez è infermabile. Numeri da capogiro e una leadership quasi inaspettata mostrata dall’argentino sia in campo che fuori. Da quando indossa la fascia da capitano al braccio ha fatto un salto di qualità che è sotto gli occhi di tutti. A parlare della sua leadership è la Gazzetta dello Sport.

Per la rosea è il guru in missione per conto di un intero popolo. Una leadership raramente vista in nerazzurro, tanto che ad Appiano Gentile sussurrano sottovoce che non c’era un capitano così rispettato e seguito da tutta la squadra dai tempi di Javier Zanetti. Un paragone mica da poco per il Toro.

L’articolo Lautaro trascina l’Inter: c’è una voce ad Appiano Gentile sull’argentino proviene da Inter News 24.