Lautaro El Toro ‘quasi’ incedibile: l’Fc Internazionale fissa un prezzo da capogiro

In attesa di sbloccare il rinnovo del contratto con il suo entourage, l’Inter inizia anche a guardarsi dal mercato nei confronti di Lautaro Martinez. Come raccontato con gli ultimi aggiornamenti di questa mattina, non c’è ancora un’intesa per il prolungamento dell’argentino e serviranno nuovi incontri per limare la distanza tra domanda ed offerta.

Pubblicità

Considerata la stagione clamorosa sin qui disputata da Lautaro, trascinatore e capocannoniere del campionato italiano, il club nerazzurro sa bene che dall’estero potrebbero arrivare in qualsiasi momento degli assalti al suo capitano. Stando a quanto ribadito da La Gazzetta dello Sport, in questa Inter nessuno può essere considerato un incedibile e anche l’argentino sembra avere un prezzo.

Pubblicità

In particolare, la società avrebbe fissato una valutazione record nella storia del club interista per un calciatore, pari a 150 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante. Una spesa che davvero pochi club al mondo possono permettersi di sostenere e che mette Lautaro ‘quasi’ al sicuro da tentativi stranieri. Anche se solamente un nuovo importante contratto scoraggerebbe definitivamente chiunque anche solo ad avvicinarsi al capitano nerazzurro…

Pubblicità

L’opinione di Passione Inter

Che anche il capitano di questa Inter abbia un prezzo, non è assolutamente preoccupante. In un mercato imprevedibile come quello odierno, nessuno purtroppo può essere considerato incedibile e perfino Lautaro Martinez non è esente da questa logica. Una cifra così alta, però, fa capire quanto il club nerazzurro consideri importante l’argentino per la crescita del proprio progetto. Un attaccamento che il centravanti ricambia sia nei confronti dei colori che della città e che fa ben sperare per il futuro. Solamente il rinnovo del contratto, come anticipato, sancirebbe una durata ancora molto lunga del matrimonio l’Inter e Lautaro.