Lautaro El Toro Martinez scrive ai tifosi dell’Fc Internazionale dopo la Juve: parole da brividi

Lautaro, attaccante e capitano dell’Inter, ha pubblicato su Instagram un posto con una dedica speciale ai propri tifosi

Lautaro ha fatto su Instagram una dedica ai tifosi dell’Inter dopo la vittoria contro la Juventus.

LE PAROLE – «Vittoria importantissima per noi. Grazie tifosi per il vostro supporto siete un giocatore in più sempre. Continuiamo a fare il nostro lavoro insieme come squadra».

L’articolo Lautaro Martinez scrive ai tifosi dell’Inter dopo la Juve: parole da brividi proviene da Inter News 24.