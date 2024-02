Lautaro El Toro, il paragone shock di Caressa: «Mi ricorda quest’ex juventino» #Intervista ma Zazzaroni non ci sta

Fabio Caressa ha paragonato il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ad uno degli ex Juve, proprio alla vigilia del match

In onda su Deejay Football Club, Fabio Caressa a sorpresa paragona Lautaro ad un grande ex Juve, alla vigilia dell’atteso e infuocato match tra l’Inter e i bianconeri.

LAUTARO – «In molti mi propongono il paragone tra Lautaro e Higuain ma per me ricorda di più Trezeguet, è identico come attaccante»

Ivan Zazzaroni replica così al collega:

RISPOSTA – «Ha ragione Serena, mi ricorda Boninsegna»

