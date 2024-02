Lautaro El Toro-Giovannino Vlahovic, sfida tra BOMBER: il confronto STATISTICO

Mancano ormai poche ore a Inter-Juventus, big match della 23a giornata di Serie A, con in palio una posta molto alto. La gara di San Siro non sarà decisiva per lo Scudetto, ma con le due squadre così vicine in classifica potrebbe lanciare comunque segnali importanti. Una partita di quelle che possono essere decise da singole grandi giocati. In questo senso, entrambe le squadre possono contrare sul proprio bomber.

Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic, infatti, sono i due migliori realizzatori del campionato: il Toro viaggia alla media di un gol a partita (19 in 19 presenze), mentre il serbo è in un momento di forma smagliante, avendo segnato 6 dei 12 gol totali nelle ultime 4 partite di Serie A.

Entrambi sono andati a segno nel match d’andata e sono i principali terminali offensivi delle proprie squadre, arrivando alla conclusione verso la porta per il maggior numero di volte: 3.4 a partita per entrambi, dietro solo a Kvaratskhelia (3.5). A differire è il modo in cui i due arrivano alla conclusione, che rispecchia la filosofia delle due squadre. Se Lautaro tira 0.6 volte a partita da fuori area, Vlahovic arriva a 0.8, calciando più volte da dentro l’area di rigore (2.1 contro 2.4). Discrepanza più netta, invece, nei tiri da dentro l’area piccola: 0.7 ogni 90′ per l’argentino, solo 0.2 per il serbo. Una prova di come la manovra dell’Inter porti i suoi attaccanti a concludere da posizione molto ravvicinata, agevolando il loro compito.

In ogni caso, anche quando non vanno al tiro in porta, entrambi riescono comunque a farsi coinvolgere in modo decisivo negli ultimi metri: 0.8 passaggi chiave a partita sia per Lautaro che per Vlahovic, con il nerazzurro che ha messo a segno 2 assist, mentre il bianconero 3.

La differenza principale a livello statistico, però, si vede nel coinvolgimento dei due all’interno della manovra della squadra. Il capitano dell’Inter, in particolare, realizza 24.2 passaggi a partita, a differenza dell’attaccante della Juventus, fermo a soli 14.9. La deduzione è semplice: Vlahovic tende a partecipare meno alla manovra, in una squadra che comunque tende a mantenere molto meno il possesso (46,7% contro il 55,3% dell’Inter), fungendo quasi esclusivamente da terminale offensivo.

Al contrario, Lautaro Martinez è un giocatore che partecipa attivamente al gioco dell’Inter, estendendo la sua influenza in diverse zone del campo e supportando i compagni dal punto di vista tecnico in molti più aspetto. Oltre chiaramente al fattore carismatico, dove il percorso dell’argentino sembra essere molto più avanti, visto anche il ruolo di capitano, sebbene la centralità di Vlahovic nella Juventus sia in crescita.

In conclusione, entrambi gli attaccanti sono giocatori fondamentali per la propria squadra. Tuttavia, come dimostra anche il rating statistico di WhoScored, Lautaro Martinez sta vivendo una stagione eccezionale in toto, che non ha paragoni in Serie A a livello di prestazioni: l’argentino è primo con una valutazione di 7.84, mentre Vlahovic è fermo 6.97, solo al 36° posto. Una differenza, che tutto il popolo interista possa confermarsi anche nel Derby d’Italia.