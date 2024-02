Lautaro El Toro-Fc Internazionale, svolta rinnovo: fiducia TOTALE per quella data

Lautaro Inter, svolta rinnovo: fiducia totale per quella data. L’argentino firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2028

Lautaro è il centro di gravità dell’Inter che stasera contro la Juve si gioca un pezzo di seconda stella. Il Toro non ha mai segnato per due gare di fila ai bianconeri e dopo il graffio dell’andata spera nel bis che comunque baratterebbe con i tre punti.

Più avanti arriverà la firma su un rinnovo fino al 2028 apparecchiato da mesi. L’incontro per limare gli ultimi dettagli col calciomercato Inter potrebbe tenersi a febbraio inoltrato o direttamente a Madrid (l’agente Camano è spagnolo) prima del ritorno dell’ottavo di Champions con l’Atletico, il 13 marzo. Fiducia totale. Non è in dubbio il se, ma il quando.

