«Lautaro El Toro e l’Fc Internazionale ad alta tensione» #Intervista: così Tuttosport in prima pagina

Particolare titolo di Tuttosport in prima pagina, ecco l’articolo su Lautaro Martinez, l’Inter e il big match di San Siro contro la Juventus

Il conto alla rovescia sta per terminare e con esso, cresce la tensione verso il prossimo incontro tra Inter e Juventus. La stessa tensione riportata nel titolo che Tuttosport ha scelto per i nerazzurri nella propria prima pagina odierna. Il riferimento è chiaramente a Lautaro Martinez e la volontà di pensare esclusivamente ai nerazzurri (e non alla squadra di Allegri e relative provocazioni) in previsione del big match di San Siro.

TUTTOSPORT – «Lautaro e l’Inter già ad alta tensione. Noi avanti senza parlare degli altri»

L’articolo «Lautaro e l’Inter ad alta tensione»: così Tuttosport in prima pagina proviene da Inter News 24.