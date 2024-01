Lautaro El Toro e Dimarco ci saranno con il Verona? Le NEWS da Appiano

Oggi ad Appiano Gentile l’Inter si è ritrovata per la prima seduta del 2024, in vista della sfida casalinga contro il Verona che nel giorno dell’Epifania (ore 12:30) chiuderà il girone d’andata di Serie A.

Oltre a Calhanoglu, altri due giocatori si sono allenati a parte: Lautaro Martinez e Federico Dimarco. L’attenzione dello staff tecnico è rivolta proprio alle loro condizioni in vista di un recupero per la gara di sabato. Entrambi hanno svolto una seduta a buoni ritmi ed è possibile che vengano convocati, ma se ne saprà di più nei prossimi giorni, valutando se e quando ritorneranno ad allenarsi con il resto del gruppo. Le sensazioni sono comunque positive, come riporta Gianluca Di Marzio.

Per Inzaghi sarebbe molto importante ritrovarli anche solo per la panchina. Possibile che, in quel caso, le loro posizioni vengano occupate nuovamente da Marko Arnautovic e Carlos Augusto, come nelle partite contro Lecce e Genoa.