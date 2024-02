Lautaro El Toro, che soddisfazione: è il miglior top player di gennaio

Lautaro è stato votato dai tifosi nerazzurri come il miglior giocatore del mese di gennaio sul profilo Instagram di LeoVegas.News

Che soddisfazione per Lautaro. Il capitano dell’Inter è stato scelto come il LeoVegas.News Player of the Month del mese di Gennaio.

I tifosi nerazzurri hanno votato l’argentino come miglior giocatore nel sondaggio proposto sul profilo Instagram di LeoVegas.News.

L’articolo Lautaro, che soddisfazione: è il miglior giocatore di gennaio proviene da Inter News 24.