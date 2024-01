Lautaro El Toro a Sport Mediaset: «Orgoglioso di questa squadra. L’esultanza? Ho raggiunto un grande come Vieri» #Intervista

Il capitano dell’Inter e autore della vittoria nella finale di Supercoppa col Napoli, ha parlato a margine del fischio finale: le parole

Lautaro Martinez parla così a Sport Mediaset al termine della finale du Supercoppa Napoli Inter, vinta dai nerazzurri.

LE PAROLE – «Sono orgoglioso e contento perché abbiamo capito che oggi era un obiettivo. Siamo stati eliminati dalla Coppa Italia quindi rimaneva un obiettivo in meno. Abbiamo fatto una grande partita con la Lazio e oggi dovevamo fare il nostro lavoro. Era dura anche perché abbiamo avuto un giorno in meno per prepararla. È il terzo anno consecutivo, sono orgoglioso di questa squadra. Esultanza? Tanta emozione, non volevo togliermi la maglia per il giallo ma… Un momento unico. Ho fatto 100 gol in Coppa Italia ed ora in Supercoppa ho raggiunto uno come lui (Vieri ndr)».

L’articolo Lautaro a Sport Mediaset: «Orgoglioso di questa squadra. L’esultanza? Ho raggiunto un grande come Vieri» proviene da Inter News 24.