Lautaro El Toro a secco, ma il messaggio dopo Roma-Fc Internazionale merita solo applausi – NEWS

Pubblicità

Lautaro a secco, ma il messaggio dopo Roma-Inter merita solo applausi. Messaggio da leader vero da parte del capitano

Lautaro Martinez non ha timbrato il cartellino in Roma-Inter ma dopo il triplice fischio ha mandato un messaggio da leader vero sui social.

Pubblicità

Pubblicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lautaro Javier Martinez (@lautaromartinez)

Le sue parole: «Un’altra partita da grande squadra. Reazione importante dopo essere stati rimontati in un campo difficile. Ancora un’altro grande segnale per noi stessi. Continuiamo così, Grande ragazzi. Grazie come sempre tifosi per il vostro supporto».

L’articolo Lautaro a secco, ma il messaggio dopo Roma-Inter merita solo applausi – FOTO proviene da Inter News 24.