Lautaro El Toro a Fc Internazionale Tv: «Ai nuovi giocatori voglio trasmettere questo messaggio. Big Markus Thuram? Vi racconto una cosa» #Intervista

Ai microfoni di Inter Tv, parla così Lautaro Martinez dopo Inter Salernitana.

PARTITA – «Sono molto contento, uno lavora per questo, per raggiungere anche obiettivi personali. Sono felice anche per questo. Questa sera abbiamo fatto un’ottima gara, un ottimo approccio alla partita. Abbiamo tirato tantissimo in porta, avuto tanti corner. Dobbiamo continuare così su questa strada, chi gioca e chi non gioca, avanti così fino alla fine»

UMILTA’ – «Sicuramente non sono nessuno, ma la vivo così fin da bambino, il mio profilo trofeo è stato lo Scudetto all’Inter, con la Nazionale ho vinto tutto, ma questo non vuol dire niente. Voglio continuare a lavorare, questo è un messaggio per i nuovi che arrivano: l’Inter deve essere sempre in alto e io cerco di trasmetterlo. L’Inter sta giocando un gran calcio a un grande livello»

THURAM – «Lui ride per tutto… ha detto che dovrei sorridere di più? Lui di meno (ride, ndr). È importante avere questi rapporti nello spogliatoio, non sempre si è tutti amici ma è fondamentale avere buoni rapporti nel gruppo. Poi è il mister che decide chi scende in campo e noi dobbiamo accettarlo e dare il massimo»

