Lautaro e Big Markus Thuram, 30 gol in Serie A in due: quasi raggiunto il totale delle reti della Signora Juve

Lautaro e Thuram, 30 gol in Serie A in due: quasi raggiunto il totale delle reti della Juve. Il dato dopo Inter Salernitana

Lautaro e Thuram in Inter Salernitana hanno trovato rispettivamente il gol numero 20 e 10 in questo campionato. Insieme, quindi, i due attaccanti hanno segnato un totale di 30 reti in Serie A.

Un dato che non può lasciare indifferenti considerato che tutta la Juve, in 24 giornate, è a quota 36 gol con Vlahovic miglior marcatore (12). Se si aggiungono le 9 marcature di Calhanoglu il sorpasso è presto fatto. Si spiega anche da questo la differenza di 10 punti in classifica.

