Lautaro, che STOCCATA alla Vecchia Signora Juventina dopo la vittoria con la Lazio!

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Lazio-Inter, Lautaro Martinez ha parlato della sua prestazione e di quella dei compagni, con anche una stoccata alla Juventus, fermata dal Genoa venerdì scorso.

Queste le sue parole:

GOL SPECIALE – “Oggi era un giorno speciale, perché ieri sono andato a letto tardi per il temporale nella mia città. Ero preoccupato anche per la mia famiglia. L’importante era entrare in campo concentrati e ho mandato questo messaggio a loro con tutta la mia forza. E spero si risolva presto”.

THURAM – “Marcus dal giorno che è arrivato si è messo a disposizione, come i tanti che sono arrivati. Questo è importante perché da subito abbiamo messo in campo le idee del mister. Poi con Marcus parliamo tanto e questo importante: parlare tanto e avere amicizia anche fuori per far diventare le cose in campo più facili”.

GRUPPO – “Creare un gruppo e creare amicizia, essere una famiglia, è importante perché è più facile raggiungere gli obiettivi. In questi anni stiamo facendo cose importanti, tornando a vincere e a giocare finali”.

PROSSIMI IMPEGNI – “Tutto quello che verrà è sempre più difficile. L’inizio di campionato è stato importante, dando anche un segnale a noi stessi. Questo è quello che dico sempre nello spogliatoio. Dobbiamo crescere in ogni aspetto tutti, chi gioca, chi non gioca, e anche lo staff. Per lottare per il nostro obiettivo. Qual è? Vincere tutto”.

CRESCITA PERSONALE – “Sicuramente mettere su famiglia mi ha cambiato molto anche dentro al campo”.

MONDIALE – “Sicuramente il Mondiale mi ha lasciato in testa qualcosa di importante. Anche non positivo, perché non ho fatto il Mondiale che volevo. La caviglia non me lo ha permesso, ma non voglio scuse e cerco di lavorare ogni giorno”.

JUVENTUS – “Cosa ci siamo detti dopo Genoa-Juve? Niente, noi pensiamo a noi stessi. La Juve è un avversario di alto livello, che ogni tanto vince non giocando bene, ma ha qualcosa. Noi dobbiamo pensare a noi stessi”.

SORTEGGIO – “Vanno bene tutti. Se vogliamo vincere dobbiamo battere tutti”.