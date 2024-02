Lautaro ancora deluso da Lukaku: non gli perdona il flirt con la Signora Juve! Il gesto – NEWS

Lautaro non perdona il tradimento di Lukaku! Cos’è successo prima di Roma Inter: la delusione dell’argentino

Ancora scorie tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku dopo il “tradimento” fatto dal belga nei confronti dell’Inter e dei propri compagni in estate, quando flirtava con Giuntoli e soci per il suo passaggio alla Juve.

Dazn, nel corso di “Bordocam”, svela il retroscena sullo scambio di saluti tra le due squadre prima del fischio d’inizio dell’arbitro. Dalle immagini si vede chiaramente come il numero 90 giallorosso saluti con un batti cinque ogni calciatore rivale. Il capitano dei nerazzurri, però, è tra gli unici a non guardare nemmeno in faccia Big Rom. Dissapori ancora evidenti tra i due.

