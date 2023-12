L’attacco dell’Fc Internazionale non convince, ma per gennaio non ci sono fondi

L’Inter si trova ad affrontare un’urgenza nel reparto offensivo, con Sanchez e Arnautovic che non danno le garanzie richieste

Il Corriere dello Sport porta alla luce una bella gatta da pelare per l’Inter, che vorrebbe effettuare un intervento nella finestra di mercato di gennaio, ma i fondi scarseggiano. Sanchez e Arnautovic, infatti, non consentono a Thuram e Lautaro di riposare, dovendo spesso intervenire per cambiare le sorti dei match.

INTER- Sono arrivati perché piacevano e piacciono a Inzaghi, ma soprattutto perché costavano poco e perché non c’erano margini per investimenti più consistenti. Vista la situazione, sarebbe necessario un rinforzo nel reparto offensivo. Magari quel Taremi che è in scadenza e su cui Marotta e Ausilio stanno lavorando per la prossima stagione. Per il mercato di gennaio – c’è pure Cuadrado a rischio operazione -, però, non ci sono risorse. E così, a meno di cessioni (ma di chi?) -, o di prestiti gratuiti, non ci saranno innesti. Probabile che l’argomento sia stato affrontato nella cena di ieri sera alla Pinetina di tutta l’area sportiva, giocatori esclusi.

