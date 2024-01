L’Atletico IRROMPE sul difensore: lanciata la sfida all’Fc Internazionale

Non solo il doppio impegno che vedrà Inter e Atletico Madrid scontrarsi in Champions League per gli ottavi di finale, a dividere le due formazioni è anche il calciomercato. I due amici ed ex compagni ai tempi della Lazio, Simone Inzaghi e Diego Simeone, sono pronti a sfidarsi per un obiettivo comune.

Come riportato da L’Equipe, anche l’Atletico Madrid si è iscritto alla corsa per uno dei difensori più ricercati in Europa: Facundo Medina. Il centrale di proprietà del Lens, infatti, è stato nuovamente accostato di recente all’Inter, che già in occasione dell’amichevole disputata contro i francesi nel luglio del 2022 era rimasta stregata dalle capacità difensive dell’argentino.

Oltre ai nerazzurri, poi, va riportata la concorrenza di altre due società come Milan e Paris Saint Germain. La presenza dell’Atletico va dunque a complicare la pista che porta a Medina, già di per sé ostica per via di una valutazione che supera i 20 milioni di euro. Gli spagnoli, per tentare di recuperare lo svantaggio sulle altre avversarie, cercheranno di far leva sulla presenza dei tanti argentini in rosa, a partire dal Cholo Simeone in panchina.