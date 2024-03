L’assenza di Presidente Zhang blocca i rinnovi di #contratto in casa Internazionale F.C.

17 Mar 2024, 10:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale è ancora focalizzata sul campo per conquistare in modo #ufficiale il 20° Scudetto. I leoni nerazzurri dovranno attendere ancora alcune settimane per ufficializzare la seconda stella. Nel frattempo, la dirigenza nerazzurra è già al lavoro su altri fronti. Come, ad esempio, i rinnovi di #contratto.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, sono 4 le partite sul tavolo interista**: Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez, Super Barellino, il motore nerazzurro, e Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , per i quali l’intesa è a buon punto; poi c’è il caso Denzel “DoubleD” Dumfries, con il quale si sta tornando a trattare dopo l’iniziale richiesta sropositata del giocatore.

Tuttavia, come sottolinea la Rosea, la chiusura di tutte queste trattative andrà rimandata almeno fino a fine stagione. Il motivo è semplice: essendo sostanziosi aumenti di stipendio, che innalzerebbero il monte ingaggi dell’Internazionale, serve il via libera del presidente. Steven Zhang, però, è assente da Milano da 9 mesi, dalla finale di #Champions #League e non c’è ancora certezza circa il suo ritorno in Italia.

Il numero interista**, inoltre, è probabile che voglia partecipare in prima persona alla firma degli elementi più prestigiosi della sua Internazionale. C’è da attendere, allora, con la priorità per Zhang rappresentata dal rifinanziamento del prestito con Oaktree, in scadenza a maggio.

L’opinione di Passione Internazionale

Il mondo nerazurro racconta da sempre come Zhang sia molto vicino alle vicende del mondo Internazionale, nonostante la lontananza geografica. Per i rinnovi sopracitati, però, si tratta di trattative economicamente delicate, che richiedono una maggiore vicinanza per valutare ogni aspetto al meglio. Anche perché, come nel caso di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez, c’è bisogno di alzare l’offerta oltre i limiti iniziali previsti per arrivare alla firma.