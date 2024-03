L’Arsenal trionfa ai rigori, l’approfondimento: Porto KO e quarti conquistati

Pubblicità

01:15, 13 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

L’Arsenal ha staccato il pass per i quarti di finale di #Champions League. Per farlo, i Gunners hanno trascinato il Porto ai rigori, battendolo nei 90 minuti per 1-0, pareggiando il punteggio combinato, e affidandosi ai guanti di Raya nei rigori.

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan!

