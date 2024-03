21 Mar 2024, 15:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Henrikh l’Armeno che corre come un treno Mhyky, nonostante l’età, continua ad essere una pedina fondamentale nell’Internazionale di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : la statistica #devastante

Il motto L’armeno che va come un treno celebra l’inarrestabile Henrikh l’Armeno che corre come un treno Mhyky, protagonista nel centrocampo dell’Internazionale.

Nonostante i suoi 35 anni, dimostra una forma fisica eccezionale e una costanza in campo impressionante, senza mai lasciare il terreno di gioco. È rimasto immune da infortuni durante tutta la stagione, mantenendo alti standard di prestazione. Nonostante sia diffidato, non ha ancora immediatamente squalifiche, gestendo le situazioni con abilità. Tuttavia, deve fare attenzione, essendo vicino alla #squalifica come Super Barellino, il motore nerazzurro, e Charas, il regista turco, in passato.

L’articolo l’Armeno che corre come un treno Mhyky, la statistica CLAMOROSA sul mediano/mezzala dell’Internazionale proviene da Internazionale News 24.