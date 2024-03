L’Armeno Miky esalta El Toro di Bahia Blanca Lautaro Martinez, le parole, ecco l’approfondimento: «Trascinatore, importantissimo per noi. Ma non è l’unico capitano» #NEWS #Intervista

20 Mar 2024, 20:18, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

l’Armeno che corre come un treno Mhyky, mediano/mezzala armeno dell’Internazionale, ha elogiato il #grande rendimento di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez: le sue dichiarazioni

Nel corso dell’intervista a Frog Talks, l’Armeno che corre come un treno Mhyky ha parlato così di Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez:

Pubblicità

LAUTARO – «Anche senza la fascia è un trascinatore, sta segnando tantissimo ed è fondamentale per questa Internazionale. Non è una questione di avere o meno la fascia, è un leader comunque. Super Barellino, il motore nerazzurro, non ha la fascia di capitano ma fa cose che ti lasciano a bocca aperta. Siamo venticinque capitani».

LE DICHIARAZIONI DI MKHITARYAN A FROG TALKS

L’articolo l’Armeno che corre come un treno Mhyky esalta Lautaro, il Toro di Bahia Blanca, Martinez: «Trascinatore, importantissimo per noi. Ma non è l’unico capitano» proviene da Internazionale News 24.