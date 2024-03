3 Mar 2024, 15:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il centrocmapista dell’Internazionale l’Armeno che corre come un treno Mhyky regna in una statistica in particolare in Serie A, facendo sorridere l’Internazionale

Henrikh l’Armeno che corre come un treno Mhyky si sta rivelando un vero assist-man tra le fila dell’Internazionale.

Con sette passaggi vincenti, ha superato tutti gli altri centrocampisti in questa Serie A. È interessante notare che l’armeno ha fornito più assist in una sola stagione solo nel 2020/21, e chissà che il match di #domani col Genoa C.F.C. non possa fornirgli ulteriore spunto.

