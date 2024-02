L’Armeno Miky al 45′, le parole: «La sfida non è ancora chiusa, dobbiamo continuare così» #NEWS #Intervista

28 Feb 2024, 22:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

l’Armeno che corre come un treno Mhyky ha parlato all’intervallo di Internazionale Atalanta, commentando la prima frazione di gioco della squadra: le parole

Ecco le dichiarazioni di l’Armeno che corre come un treno Mhyky al 45′ di Internazionale Atalanta, che vede i leoni nerazzurri milanesi in vantaggio per 2-0.

Pubblicità

MKHITARYAN – «La partita non è ancora chiusa, dobbiamo continuare in questo modo dopo aver fatto bene nel primo tempo e vincere questa partita»

L’articolo l’Armeno che corre come un treno Mhyky al 45′: «La partita non è ancora chiusa, dobbiamo continuare così» proviene da Internazionale News 24.