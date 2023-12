L’Arabia NON vuole più ospitare la Supercoppa. Il motivo

Quella che si terrà a breve sarà la prima edizione della Supercoppa Italiana con il formato Final Four: coinvolgerà Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina. L’Arabia Saudita si è garantita la possibilità di ospitare la competizione per quattro volte nei prossimi sei anni, firmando a marzo un contratto con la Lega Serie A.

La prossima edizione si terrà proprio in Medio Oriente, ma non tutto sta andando per il verso giusto. Inizialmente era previsto che le partite si disputassero a inizio gennaio, prima dell’Epifania, salvo rinviare le semifinali e la finale alle date 21-22 gennaio e 25 gennaio. Una nuova clamorosa indiscrezione, tuttavia, arriva dal Corriere della Sera.

Gli arabi, infatti, dopo aver spostato la sede da Gedda a Riyad, hanno fatto sapere alla Lega Serie A di essere poco convinti della possibilità di ospitare la Supercoppa di quest’anno. Il motivo? Lo scarso appeal internazionale di Lazio e Fiorentina, il cui status è ritenuto parecchio inferiore rispetto a quello di Inter e Napoli.

Alla fine, l’edizione dovrebbe comunque tenersi in Arabia, ma c’è stato un nuovo tentativo di spostare le date, questa volta a febbraio. A tal proposito, però, nerazzurri e partenopei hanno preso una posizione netta: “no” secco. La squadra di Simone Inzaghi, così come (molto probabilmente) quella di Walter Mazzarri, in quel mese ricomincerà a giocare in Champions League per gli ottavi di finale e il dispendio di energie, considerando anche il lungo viaggio intercontinentale, sarebbe troppo elevato.