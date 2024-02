L’annuncio della Serie A: «Format a 20 squadre non cambia»

La Serie A resta a 20 squadre. Dunque non ci sarà nessuna riduzione a 18 club come ipotizzato nei giorni scorsi

La Serie A non cambierà e resterà a 20 squadre. Dunque, è tramontata definitivamente l’ipotesi che il massimo campionato potesse vedere solo 18 club partecipanti. Infatti, poco fa è arrivata l’ufficialità della Lega Calcio.

COMUNICATO – «La Lega Serie A ha approvato oggi, nel corso dell’Assemblea svoltasi nella sede di via Rosellini, il proprio documento di indirizzo contenente le proposte di riforma del calcio italiano. Nel corso della stessa riunione, è stata ribadita la assoluta necessità di mantenere nello statuto federale il diritto di intesa, così come nei principali sistemi calcistici europei. E’ stato, inoltre, confermato l’attuale format a 20 squadre del campionato di Serie A»

