L’America di Joe Biden: It’s Cannabis Time?

244 Visualizzazione Totali, 11 Visualizzazioni di Oggi

I sostenitori della riforma della cannabis negli Stati Uniti hanno cercato segnali che il Presidente eletto entrante Joe Biden manterrà la sua promessa elettorale di perseguire i cambiamenti della politica sulla pianta, ma non hanno ottenuto alcun segno del genere nel nuovo piano di equità razziale presentato dal suo team di transizione.

Mentre Biden ha enfatizzato che la depenalizzazione e l’eliminazione della cannabis sarebbero parte del suo programma di giustizia razziale , il piano pubblicato nel fine settimana omette qualsiasi menzione specifica della riforma.

Tuttavia molte delle proposte sono ampiamente descritte ed è possibile che una politica come la depenalizzazione possa essere impiegata in impegni più ampi per eliminare “le disparità razziali e garantire pene giuste”, ad esempio.

In ogni caso c’è un certo scetticismo da parte dei sostenitori sul fatto che il sostegno dichiarato di Biden alla riforma della cannabis sarà accompagnato da un’azione amministrativa. E sebbene lui e il vicepresidente eletto Kamala Harris abbiano ripetutamente promesso di portare a termine la depenalizzazione e l’eliminazione definitiva se eletti, quella questione non ha avuto un taglio nel nuovo “impegno per elevare le comunità nere e brune”.

La pagina dice che Biden sta lavorando per “rafforzare l’impegno dell’America per la giustizia e riformare il nostro sistema di giustizia penale” e delinea altre promesse specifiche che sono state spesso menzionate nel percorso della campagna insieme alla riforma della cannabis, come il divieto delle perquisizioni della polizia e la creazione di un commissione di sorveglianza per monitorare gli abusi delle forze dell’ordine. Ma la riforma della cannabis non si trova da nessuna parte nel documento del team di transizione.

Al contrario una pagina ancora attiva sul sito separato della campagna di Biden per il suo “Piano per l’America nera”, che ha lanciato mentre si candidava alla presidenza, include ad oggi l’impegno a “depenalizzare l’uso di cannabis e cancellare automaticamente tutte le precedenti condanne per uso di cannabis”.

I legislatori e i sostenitori citano spesso la riforma della cannabis come una misura chiave di giustizia razziale, sottolineando che esiste molta disparità di trattamento nonostante il fatto che i bianchi consumino cannabis a un ritmo comparabile.

Un portavoce della campagna di Biden, contattato da Marijuana Moment in merito all’omissione dell’impegno sulla cannabis dal nuovo sito, in un primo momento ha sostenuto che era perché il documento si concentrava su questioni di equità economica. Ma quando è stato sottolineato che la pagina include anche diverse proposte incentrate sulla giustizia penale come l’arresto del “trasferimento di armi da guerra alle forze di polizia” e le altre misure correlate, ha risposto che l’omissione della riforma della cannabis non significa una riduzione delle priorità del problema.

“Non è cambiato nulla”, ha detto, aggiungendo che anche altre priorità dell’amministrazione entrante, come i diritti LGBT, non erano specificatamente presenti nel sito di transizione “Build Back Better”.

Parte dello scetticismo dei sostenitori sul seguito della questione è legato al fatto che Biden ha svolto un ruolo chiave nell’avanzamento della legislazione punitiva durante il suo periodo al Senato e ha rifiutato di abbracciare la legalizzazione dell’uso degli adulti nonostante il sostegno della maggioranza degli elettori alla sua festa .

Ma mentre la pagina sull’equità razziale non sembra segnalare un senso di urgenza quando si tratta di riforma della cannabis, molti sostenitori sono ancora ottimisti sul fatto che le elezioni di Biden-Harris siano di buon auspicio per la questione in generale.

Al di là della depenalizzazione e della cancellazione, Biden favorisce la legalizzazione della cannabis ad uso medico, riprogrammando modestamente la cannabis secondo la legge federale e lasciando che gli Stati stabiliscano le proprie politiche senza l’intervento federale. Harris è il principale sponsor del Senato di un disegno di legge per la disdetta federale della cannabis, sebbene abbia la sua storia di precedenti riforme contrarie.

“Per raggiungere veramente l’equità razziale nella politica sulla marijuana, il presidente eletto Biden deve impegnarsi a rimuovere la marijuana dall’elenco delle sostanze controllate a livello federale e riparare i danni subiti dalle persone colpite dalla guerra razzista alla droga di questo paese”, ha dichiarato Martiza Perez, direttrice degli affari nazionali presso il Drug Policy Alliance. “Qualcosa di meno di quello è inaccettabile e non è all’altezza.”

Biden potrebbe farlo sostenendo la legge Harris’s Marijuana Opportunities, Reinvestment and Expungements (MORE) per depenalizzare la cannabis a livello federale e attuare una serie di politiche di giustizia sociale. Ma finora non ha mostrato alcuna inclinazione a farlo.

Il leader della maggioranza della Camera Steny Hoyer (D-MD) ha annunciato lunedì che la Camera terrà una votazione sul disegno di legge , che contiene anche disposizioni per finanziare programmi per riparare alcuni dei danni della guerra alla droga, il mese prossimo. Inizialmente la Camera avrebbe dovuto farlo a settembre, ma alla fine è stata rinviata dopo che alcuni democratici centristi hanno sostenuto che l’ottica di approvare il disegno di legge sarebbe stata negativa per loro prima di approvare un altro pacchetto di soccorso per il coronavirus.

“La nostra speranza è che in qualità di vice presidente, il senatore Harris continuerà a sostenere il MORE Act come ha fatto al Senato come principale sponsor del disegno di legge”, ha detto Perez. “Questo disegno di legge annullerebbe la pianificazione della marijuana a livello federale e fornirebbe un percorso per il risentimento e la cancellazione delle condanne per marijuana oltre ad altre componenti di giustizia sociale”.

Da parte sua, Harris ha indicato che non avrebbe spinto in modo proattivo Biden ad adottare una posizione pro-legalizzazione. Il mese scorso ha detto che ha un “accordo” con Biden per condividere candidamente la sua prospettiva su una serie di politiche progressiste a cui attualmente si oppone, e ciò include la legalizzazione della cannabis.

Il senatore ha anche detto quel mese che l’amministrazione avrebbe “un impegno a depenalizzare la marijuana e cancellare i registri delle persone che sono state condannate per reati di marijuana”.

Tuttavia, quella promessa non è presente nella nuova pagina sull’equità razziale del team di transizione. Afferma più in generale che “possiamo e dobbiamo ridurre il numero di persone incarcerate in questo paese riducendo allo stesso tempo la criminalità”, senza riconoscere specificamente il ruolo della guerra alla droga nell’aumentare i tassi di incarcerazione a livello nazionale.

La pagina omette anche di notare un’altra posizione di riforma della politica che Biden detiene ma a cui i sostenitori sono generalmente contrari: distogliere le persone dall’incarcerazione per possesso di droga e costringerle a iscriversi a programmi di trattamento . Anche se i riformatori non vogliono che le persone finiscano in prigione per droga, ovviamente, sono preoccupati che l’obbligo di trattamento attraverso i tribunali della droga in modo inappropriato continui a coinvolgere il sistema di giustizia penale nella risposta a un problema di salute.

Il lavoro che ci attende nei prossimi 73 giorni costituirà la base per un’amministrazione che metta al primo posto la salute, la sicurezza e il carattere delle nostre comunità. Scopri come andrà avanti la transizione Biden-Harris su https://t.co/97NKAZksSL https://t.co/No1DQqI4gx – Transizione presidenziale Biden-Harris (@ Transition46) 8 novembre 2020

Nel frattempo, i sostenitori hanno notato che Biden e Harris non hanno menzionato gli impegni per la campagna relativa alla cannabis dal giorno delle elezioni.

“Durante la campagna, il presidente eletto Biden e il vicepresidente eletto Harris si sono entrambi impegnati a dare la priorità alle riforme della politica sulla cannabis della nostra nazione”, ha detto a Marijuana Moment il direttore esecutivo di NORML Erik Altieri. “Hanno delineato piani che avevano l’intenzione di porre fine agli arresti per possesso di cannabis e di allontanare il governo federale dalle spalle degli stati che desiderano porre fine ai loro divieti falliti”.

“Dato che gli sforzi di riforma della marijuana sono stati approvati in ogni stato in cui erano al ballottaggio di queste elezioni , e hanno ricevuto più voti di Joe Biden in tutti quegli stati, l’amministrazione Biden-Harris deve riconoscere l’enorme sostegno pubblico che queste riforme hanno e passare rapidamente al cambiamento a livello federale “, ha detto. “I risultati della notte delle elezioni mostrano che abbiamo un mandato dal popolo americano e intendiamo assicurarci che i funzionari eletti lo rispettino”.

Gli arresti per vendita, produzione e detenzione di droga sono stati 1.558.862 nel 2019, circa il 15 per cento di tutti i busti segnalati all’FBI dalle forze dell’ordine locali e statali. È un nuovo caso di droga ogni 20 secondi.

“Il nostro sistema di giustizia penale non può essere giusto a meno che non sradichiamo le disparità razziali, di genere e di reddito nel sistema”, afferma il sito di transizione Biden-Harris. “Il sistema deve essere incentrato sulla redenzione e la riabilitazione”.

Poco dopo essere diventato il candidato del partito per il 2020, si sospetta che l’opposizione in corso dell’ex vicepresidente alla legalizzazione ricreativa sia almeno in parte dietro al voto del comitato della piattaforma del Comitato nazionale democratico contro l’aggiunta della riforma come tavola del partito 2020 a luglio.

Quindi potrebbe essere compito del Congresso promuovere un’ampia legalizzazione dopo il suo insediamento. E la probabilità che ciò accada dipenderà in gran parte dalla composizione del Senato, che deve ancora essere determinata.

Se i Democratici dovessero reclamare il controllo del Senato e mantenere la Camera, la possibilità di portare avanti la riforma aumenterebbe in modo significativo. Il senatore Chuck Schumer (D-NY), l’attuale top democratico alla Camera, che dovrebbe essere insediato come leader della maggioranza a gennaio se il partito vincesse abbastanza delle gare eccezionali, ha detto il mese scorso che metterà il suo descheduling bill “in play” e “Penso che avremo buone possibilità di passarlo”.

Con un Senato controllato dai democratici e il partito ancora al controllo della Camera, è logico che la riforma della cannabis si muoverebbe al 117 ° Congresso, anche se il ritmo di tale riforma e il ruolo dell’amministrazione nel promuoverla rimangono incerti.

Detto questo, se i repubblicani mantengono la loro presa sul Senato, ciò potrebbe seriamente ostacolare gli sforzi di riforma. Il leader della maggioranza al Senato Mitch McConnell (R-KY) è un fermo oppositore dell’allentamento delle leggi sulla marijuana, ma garantisce che i progetti di riforma non avrebbero alcuna possibilità nella sua camera, anche se ha sostenuto la legalizzazione della canapa. Anche la modesta legislazione approvata dalla Camera incentrata sull’accesso bancario per le aziende di cannabis non ha mai ricevuto un voto.

“Il presidente eletto Biden ha sia l’opportunità che la responsabilità di invitare i legislatori a promuovere una legislazione completa per riformare le politiche fallimentari sulla marijuana del nostro paese”, ha detto a Marijuana Moment Steve Hawkins, direttore esecutivo del Marijuana Policy Project. “Mentre gli americani sono divisi tra molte questioni, la legalizzazione è una questione che unisce le persone in tutto il paese. Gli elettori sia negli stati rossi che in quelli blu hanno dimostrato di sostenere la legalizzazione ed è tempo che il presidente e il Congresso agiscano concretamente “.

Al di fuori del Congresso, Biden potrebbe anche fare passi per far avanzare amministrativamente la riforma della cannabis.

Ad esempio, potrebbe ripristinare una versione del promemoria del Dipartimento di Giustizia dell’era Obama che ordinava ai pubblici ministeri federali di non interferire generalmente con le leggi statali sulla marijuana, che è stata revocata dall’amministrazione Trump nel 2018. È anche nel potere del ramo esecutivo riprogrammare la marijuana ai sensi del Controlled Substances Act. Biden si è impegnato a passare all’Allegato II, anche se ciò non raggiungerebbe molti dei cambiamenti desiderati dai sostenitori.

Il presidente ha l’autorità unilaterale di concedere atti di clemenza, comprese le grazie e le commutazioni, a persone che sono state condannate per marijuana federale o altri reati di droga. Può anche nominare un procuratore generale, uno zar della droga e altri funzionari che prenderanno decisioni su come il governo federale gestirà la questione, sebbene molti di questi funzionari saranno soggetti alla conferma del Senato.

Il rappresentante Earl Blumenauer (D-OR) ha dichiarato a Marijuana Moment in agosto che “l’amministrazione Biden e un dipartimento di giustizia di Biden sarebbero un attore costruttivo” nel promuovere la legalizzazione.