l’allenatore ex-Inter Thiago Motta esalta Fabbian, le parole: «Deve continuare a sfruttare il momento, ha questo talento» #NEWS #Intervista

1 Mar 2024, 21:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’allenatore del Bologna, l’allenatore ex-Inter Thiago Motta, si è soffermato sulla crescita dell’ex centrocampista della Primavera dell’Internazionale, Giovanni Fabbian

Nel corso della #Dichiarazioni alla Stampa in vista di Atalanta Bologna, il tecnico dei rossoblù, l’allenatore ex-Inter Thiago Motta, ha detto la sua sull’esplosione di Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 arrivato in estate dall’Internazionale (che si è riservata l’opzione per la recompra tra 2 stagioni).

FABBIAN – «Io vedo tante cose, studiare da fuori tutte queste circostanze non è facile. Per me queste situazioni provengono tanto dall’atteggiamento. Dobbiamo farlo bene per queste transizioni, per evitare di subire gol, serviva contro l’Hellas, servirà molto contro l’Atalanta che attacca veloce e dovremo essere svegli a rientrare. Fabbian capisce bene come attaccare gli spazi. Ha questo talento. È difficile per i difensori da leggere, deve continuare a sfruttare questo momento, abbiamo un attaccante come Zirkzee che apre questi spazi».

L’articolo l’allenatore ex-Inter Thiago Motta esalta Fabbian: «Deve continuare a sfruttare il momento, ha questo talento» proviene da Internazionale News 24.