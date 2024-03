l’allenatore ex-Inter Thiago Motta batte Mister “Demone” Inzaghi: è lui il tecnico del mese di febbraio

7 Mar 2024, 22:34, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il #carico di vittorie non basta a Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : l’allenatore ex-Inter Thiago Motta è il Coach of the month di febbraio

l’allenatore ex-Inter Thiago Motta batte Inzaghi, il Demone Nerazzurro, prima della #Super #Scontro contro l’Internazionale. Il premio Philadelphia Coach Of The Month di febbraio, dunque di tecnico del mese, è stato assegnato all’allenatore del Bologna l’allenatore ex-Inter Thiago Motta. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Bologna-Internazionale, in programma sabato 9 marzo 2024 alle ore 18.00 allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna.

Pubblicità

Il premio, come al solito, è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto nelle varie partite.

L’articolo l’allenatore ex-Inter Thiago Motta batte Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : è lui il tecnico del mese di febbraio proviene da Internazionale News 24.