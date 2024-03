L’agente di SuperAcerbi è certo, la rivelazione, ecco l’approfondimento: “Parola n***o mai pronunciata”

18 Mar 2024, 14:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Non è ancora chiaro cosa sia realmente successo ieri durante Internazionale-Napoli. Dopo l’accusa di razzismo nei confronti di “SuperAce” Acerbi per una parola che avrebbe riferito a Juan Jesus, segnalata dallo stesso centrale all’arbitro La Penna, potrebbe aprirsi una vera e propria indagine sull’episodio. Se si trovasse una prova concreta, infatti, il giudice sportivo potrebbe punire l’interista** con una maxi #squalifica di ben 10 giornate.

Il suo agente, Federico Pastorello, nel frattempo sulle frequenze di Radio Sportiva ha respinto le accuse verso “SuperAce” Acerbi, smentendo categoricamente: “Credo che abbia risposto a Juan Jesus personalmente. Lui quella frase non l’ha detta. Si sono chiariti fra di loro. Poi se fosse vero sono cose che vanno controllate e punite, ma “SuperAce” Acerbi mi ha detto che è stato un diverbio acceso in cui si sono dette delle parole di troppo, ma la parola ‘negro’ non l’ha detta”.

