(ANSA) – MONACO DI BAVIERA, 21 FEB – “Jurgen Klopp non allenerà nessun club e nessuna selezione nazionale per un anno, dopo il termine della corrente stagione. Questa cosa rimane tale, non cambierà”.

01:31

22 Feb 2024

