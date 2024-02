L’affare si chiude a 12 milioni di euro: “Fc Internazionale, è come Hamsik”

Pubblicità

12 milioni per un centrocampista versatile, che garantisce goal, personalità e impegno: potrebbe essere il nuovo Hamsik Un centrocampista classe 2003, formidabile negli inserimenti e con un senso unico del goal. Ma non solo: quest’anno sta imparando a gestire compiti difensivi a occupare più posizioni in campo (interno, trequartista, ala) senza mai sfigurare. La cura […]

Pubblicità

Il post L’affare si chiude a 12 milioni: “Inter, è come Hamsik” è stato pubblicato prima sul sito InterLive.it – il sito dell’Inter calcio.