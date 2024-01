L’ADDIO di Sensi libera spazio: l’Fc Internazionale pensa al colpo in ATTACCO

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma l’addio all’Inter di Stefano Sensi in questa sessione di mercato potrebbe diventare presto concreto. Il giocatore piace al Leicester di Enzo Maresca, primo in Championship a +10 e lanciato verso la Premier League nella prossima stagione.

Dopo quella di Agoumé, la cessione di Sensi libererebbe ulteriore spazio in rosa, dando ai nerazzurri anche la possibilità di tentare un nuovo colpo in entrata. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come difficilmente verrà ritoccato il centrocampo, ritenuto già al completo con 6 elementi.

Al contrario, ci sarebe lo spazio per un colpo in attacco. La Rosea parla di smentite dal mondo Inter, ma poi aggiunge che se dovesse capitare un’occasione da qui a fine mese, difficilmente Marotta e Ausilio se la lascerebbero sfuggire.

Attualmente, però, non ci sarebbe alcun profilo ritenuto economicamente vantaggioso e Martial, uno dei profili che interessano, è indirizzato verso il Fenerbahce. Da capire se lo scenario potrà subire dei mutamenti nei prossimi mesi.

L’opinione di Passione Inter

Liberare spazio in rosa, vorrebbe dire liberare anche spazio a livello economico. Tutt’altro che un dettaglio per l’Inter. Tuttavia, le possibilità di investimento rimarrebbero limitate e trovare il colpo giusto in attacco, a costi contenuti, è un’operazione tutt’altro che banale. Il rischio è di aggiungere un elemento non in grado di dare l’apporto sperato.