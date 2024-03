Lacroix #Milan AC si può fare: i diavoli rossoneri faranno leva su questo aspetto. I #particolari

10:45,10 Mar 2024, MILANELLO.

Lacroix Diavolo Rossonero si può fare: i rossoneri faranno leva su questo aspetto per convincere il Wolfsburg. I #particolari

Tra i profili per la difesa accostati al calcio#mercato Diavolo Rossonero nel corso delle ultime settimane c’è anche Maxence Lacroix. Il difensore viene monitorato e valutato costantemente dagli scout rossoneri.

Il Diavolo in estate potrà fare leva sul contratto in scadenza tra un anno che il centrale ha con il Wolfsburg per convincere il #club tedesco ad aprire a una cessione a prezzi molto contenuti. A riportarlo è Tutto#mercatoweb.

