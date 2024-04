Lacroix #Milan AC, l’affare si scalda: presto nuovi contatti con gli agenti, tutte le NOVITÀ

12:07,9 Apr 2024, MILANELLO.

Lacroix Diavolo Rossonero, l’affare inizia a scaldarsi: presto nuovi contatti con gli agenti del difensore, tutte le NOVITÀ Il Diavolo Rossonero continua il suo incessante lavoro alla ricerca sul #mercato di almeno un nuovo difensore centrale da aggiungere alla propria rosa in estate. Il primo nome sulla lista è quello di Lacroix. Il centrale del Wolfsburg va […]

