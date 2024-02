Lacroix AC Milan, salgono le quotazioni per l’estate: ecco la strategia di Moncada

Lacroix Milan, salgono le quotazioni per l’estate: ecco la strategia di Moncada per assicurarsi il centrale del Wolfsburg

Tra i calciatori che il calciomercato Milan sta monitorando in vista della prossima estate c’è anche Maxence Lacroix, difensore di proprietà del Wolfsburg per il quale il club rossonero ha iniziato a prendere informazioni nelle scorse settimane.

Il 23enne va in scadenza con il club tedesco tra un anno e mezzo, per questo la prossima potrebbe essere l’estate giusta per lasciare la Bundesliga. I rossoneri da giugno sono intenzionati a provarci dopo il muro che si sono trovati di fronte a gennaio.

