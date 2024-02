Lacroix AC Milan, è lui il nome in pole per l’estate: Furlani farà leva su un dettaglio in particolare

Lacroix-Milan, è lui il nome in pole per la difesa rossonera della prossima stagione: la scadenza fissata al 2025 agevola Furlani

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nome in pole per il calciomercato Milan della prossima estate per quanto riguarda il reparto difensivo è Lacroix del Wolfsburg.

I rossoneri, che hanno sondato il ragazzo già a gennaio, puntano sulla ravvicinata scadenza contrattuale, fissata per il 30 giugno del 2025, per strappare condizioni economiche agevolate. Il difensore classe 2000 è stato approvato da tutta l’area scouting.

