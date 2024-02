La vicepremier spagnola si esprime così sulla condanna per Dani Alves

Pubblicità

Diffondi Informazione!

(ANSA) – MADRID, 22 FEB – La vicepremier spagnola Yolanda Diaz, ha auspicato che la condanna a quattro anni e mezzo di carcere per l’ex calciatore brasiliano Dani Alves per violenza sessuale serva “da esempio per tutti i comportamenti maschi …

17:32

25 Feb 2024

Pubblicità

Vai alla Fonte Milan AC, il Diavolo Rossonero, News.it , che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità