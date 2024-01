La Vecchia Signora Juventinantus celebra sui social il primo gol di CR7 in bianconero – NEWS

La Juventus sui social ha celebrato il primo gol con la maglia della Juventus di Cristiano Ronaldo contro il Sassuolo – VIDEO

La Juventus, attraverso i sui social, ha voluto celebrare il primo gol in bianconero di Cristiano Ronaldo. Nel 2018 in Juve-Sassuolo, il fenomeno portoghese si è sbloccato in Serie A e ha potuto far gioire i tifosi bianconeri presenti allo Stadium.

La prima rete in di @Cristiano in #JuveSassuolo del 2018 pic.twitter.com/Uf0SApqWyv — JuventusFC (@juventusfc) January 15, 2024

«La prima rete in bianconero di Cristiano Ronaldo in Juve-Sassuolo del 2018», ha scritto il club bianconero sul suo profilo X.

The post La Juventus celebra sui social il primo gol di CR7 in bianconero – VIDEO appeared first on Juventus News 24.