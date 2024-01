La Vecchia Signora Juventina vuole sorpassare l’Fc Internazionale: col Lecce l’occasione che vale doppio

La Juve vuole sorpassare l’Inter: col Lecce l’occasione che vale doppio. L’analisi di Guardalà sulla partita di domenica

La Juve con i 3 punti conquistati col Sassuolo è tornata ad inseguire l’Inter da vicino con la possibilità di sorpassarla domenica in caso di vittoria col Lecce, visto che i nerazzurri sono impegnati in Supercoppa Italiana e non giocheranno con l’Atalanta.

Come spiegato da Guardalà a Sky Sport per la Juve avrebbe un peso importante, a livello psicologico, stare davanti all’Inter a due settimane dallo scontro diretto di San Siro. Per questo col Lecce i bianconeri hanno un’occasione importante. Nonostante Allegri, come sempre, non pensa troppo in là…

