La Vecchia Signora Juventina omaggia Barzagli e Matri: la dedica del club ai due ex – NEWS

La Juve omaggia Barzagli e Matri: la dedica del club ai due ex nel giorno di un loro anniversario speciale – FOTO

Era il 2 febbraio del 2011 quando Barzagli e Matri fecero il loro debutto ufficiale con la maglia della Juve nel match contro il Palermo.

#OnThisDay nel 2011, la prima presenza in di @andreabarzagli2 e @Ale_Matri pic.twitter.com/oQPsAOVpFW — JuventusFC (@juventusfc) February 2, 2024

Il club ha voluto dedicare un messaggio via Twitter all’ex difensore e all’ex attaccante per celebrare questo importante anniversario.

