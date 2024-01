La Vecchia Signora Juventina fa gruppo dopo il pareggio con l’Empoli: «Noi, con voi» – NEWS

La Juve fa gruppo dopo il pareggio con l’Empoli per 1-1: «Noi, con voi». Il messaggio del club ai tifosi – FOTO

La Juve fa gruppo dopo il pareggio con l’Empoli per 1-1 che non ha permesso ai bianconeri di allungare in classifica sull’Inter ad una settimana dallo scontro diretto.

Noi, con voi pic.twitter.com/VNB8icbynr — JuventusFC (@juventusfc) January 28, 2024

Il club, via Twitter, ha pubblicato una foto di alcuni giocatori intenti ad applaudire i tifosi presenti allo Stadium per sostenere la squadra di Allegri. Il messaggio è forte e chiaro.

The post La Juve fa gruppo dopo il pareggio con l’Empoli: «Noi, con voi» – FOTO appeared first on Juventus News 24.