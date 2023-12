La UEFA recriminazione con la Corte di Giustizia Europea: «Il comunicato sulla Superlega va modificato»

La UEFA protesta con la Corte di Giustizia Europea: «Il comunicato sulla Superlega va modificato». La richiesta dopo la sentenza

Alla UEFA non piace il comunicato che la Corte di Giustizia Europea, una settimana fa, ha pubblicato sulla Superlega e sulla sentenza riguardo la posizione dominante dell’organismo governato da Ceferin.

A riferirlo è il The Times, secondo cui per l’UEFA il comunicato è impreciso e in contraddizione con la sentenza. La lettera di protesta punta anche sul fatto che il comunicato non include la sentenza stessa e che, attraverso il primo documento, si siano influenzati la percezione pubblica sulla Superlega e la reputazione dell’UEFA. Per l’organismo, poi, la sentenza non conferma la dichiarazioni sull’abuso di posizione dominante.

The post La UEFA protesta con la Corte di Giustizia Europea: «Il comunicato sulla Superlega va modificato» appeared first on Juventus News 24.