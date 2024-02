Pubblicità

La Juventus si trova in mezzo ad una tempesta? No, la vera tempesta era nella scorsa stagione. I bianconeri allora, infatti, erano realmente in mezzo al guado tra penalizzioni, situazioni societaria in bilico e mille problemi.

17 Feb 2024

