La Svolta Tedesca: Un Modello Progressivo

La Germania ha ufficialmente intrapreso un percorso che cambierà per sempre il volto delle politiche sulle droghe in Europa. Con l’approvazione della legge CanG, il governo ha stabilito una tabella di marcia chiara che mira a eradicare il mercato nero e garantire un prodotto sicuro e controllato ai cittadini.

Il Pilastro 1: Autocoltivazione e Social Club

Dal 1° aprile 2024, gli adulti in Germania possono legalmente possedere fino a 25 grammi di cannabis in pubblico e 50 grammi nelle proprie abitazioni. La legge permette inoltre la coltivazione di massimo tre piante per adulto. Tuttavia, la vera rivoluzione è iniziata il 1° luglio 2024 con il via libera ai Cannabis Social Club (CSC).

Associazioni non-profit: I club non possono generare profitti e devono essere gestiti democraticamente.

I club non possono generare profitti e devono essere gestiti democraticamente. Limiti di distribuzione: Massimo 25g al giorno e 50g al mese per membro.

Massimo 25g al giorno e 50g al mese per membro. Qualità e Sicurezza: Obbligo di test di laboratorio per prevenire contaminanti.

Il Pilastro 2: Il Futuro Commerciale del 2026

Mentre la prima fase si concentra su un modello non commerciale, il 2026 segnerà l’inizio del Pilastro 2. Questa fase prevede l’istituzione di progetti pilota regionali dove la cannabis potrà essere venduta in negozi specializzati autorizzati. L’obiettivo è raccogliere dati scientifici sull’impatto di una catena di approvvigionamento commerciale sulla salute pubblica.

Tabella Comparativa delle Regolamentazioni

Caratteristica Dettagli Regolamentazione Possesso Pubblico Fino a 25g Possesso Privato Fino a 50g Coltivazione Domestica 3 piante femmine fiorite Membri CSC Massimo 500 residenti in Germania Consumo nei CSC Rigorosamente vietato

Sfide e Prospettive

Nonostante l’entusiasmo, le sfide rimangono. Le autorità locali devono gestire l’assegnazione delle licenze per i club e garantire il rispetto delle distanze di sicurezza dai luoghi sensibili. La Germania sta agendo come un laboratorio vivente: se il modello avrà successo, la pressione sugli altri stati UE per riforme simili aumenterà drasticamente.

